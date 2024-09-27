Москва, 28 сентября, 2024, 02:52 — ИА Регнум. С 1 октября в России, как и было заявлено ранее, проиндексируют пенсии военным и зарплаты госслужащим на 5,1 процента. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной думы.

Mil.ru Военный пенсионер

С октября в силу вступает ряд законов, в числе которых индексации пенсий военным и зарплат работникам федеральных учреждений.

«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснётся около 2,8 млн человек. Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства», — напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Повышение заработных плат затронет госслужащих. Речь идёт о медработниках клинических центров, преподавателях вузов, научных работниках, гражданском персонале силовых ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, закон об индексации военных пенсий на 5,1% президент России Владимир Путин подписал 13 июля. В нём говорится, что размер понижающего коэффициента, участвующего в расчёте пенсий, увеличивается до 89,83%. По действующим нормам, при расчёте военных пенсий с 1 января 2024 года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих.

Проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года правительство внесло в Госдуму в конце сентября 2023 года.

В начале мая член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб проинформировала об индексации военных пенсий. По её словам, с 1 октября 2023 года военная пенсия в РФ увеличилась на 19,5% и составляет в среднем на сегодня более 41 тыс. рублей.