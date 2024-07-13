Москва, 13 июля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%. Соответствующий документ 13 июля размещён на портале правовой информации.

Kremlin.ru

Индексацию проведут с 1 октября 2024 года.

Нововведение предусматривает изменение понижающего коэффициента денежного довольствия, которое учитывается при исчислении военных пенсий. Так, по действующим нормам, при расчёте военных пенсий с 1 января текущего года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, с 1 октября коэффициент должен был увеличиться до 89,32%.

Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента с 1 октября 2024 года составит 89,83%.

Как сообщало ИА Регнум, проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года правительство внесло в Госдуму в конце сентября прошлого года. 30 мая глава Минфина России Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1%.

В начале мая член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб проинформировала об индексации военных пенсий. По её словам, с 1 октября 2023 года военная пенсия в РФ увеличилась на 19,5% и составляет в среднем на сегодня более 41 тыс. рублей.

Государственная дума на пленарном заседании 4 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в СВО будут получать полную компенсацию военной пенсии. Для военнослужащих, заключивших контракт, компенсации произведут в период с 24 февраля 2022 года, для призванных на службу в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации — с 21 сентября 2022 года.