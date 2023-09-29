Москва, 29 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Проект об увеличении «военных» пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года внесло в Госдуму правительство России. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предлагается установить на уровне 89,32 процента, имея в виду увеличение «военных» пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября президент Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, будут получать полную компенсацию военной пенсии.

В августе был подписан указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. В случае гибели добровольца семья получит страховую выплату в размере 3,13 млн рублей, в случае получения инвалидности — до 2,3 млн рублей, в случае ранения или увечья — до 313 тыс. рублей. Также в августе правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих.

Пенсионеры, относящиеся к силовым структурам и заключившие контракт на военную службу, в том числе в зоне спецоперации, будут получать пенсию в большем размере. Соответствующее постановление правительство утвердило в июле. Кроме того, к общероссийским нормам приведено пенсионное обеспечение военных в новых регионах.