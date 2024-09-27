Махачкала, 27 сентября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрывов на АЗС в пригороде Махачкалы возросло до десяти, сообщает 27 сентября МЧС России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Спасатели извлекли из-под завалов ещё одного погибшего в результате взрывов на АЗС в пригороде Махачкалы», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что пострадал 21 человек, из них 10 погибли, в том числе двое детей.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы прогремели вечером 27 сентября. На видео очевидцев попал второй взрыв на АЗС. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар. Позднее МЧС сообщило, что возгорание локализовано.

По данным СМИ, автозаправка взорвалась из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.