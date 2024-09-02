Москва, 2 сентября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов попал под уголовное преследование по обвинению во взятке на 20 млн рублей. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Минобороны

Главное военное следственное управление СК России возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По информации правоохранительных органов, силовики задержали генер-майора в Воронеже.

«В дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий», ― уточнил представитель правоохранительных органов в беседе с ТАСС.

По версии следствия, ранее занимая пост главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, Муминджанов содействовал заключению договоров с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в войска, в том числе на территории спецоперации на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он получил от бизнесменов взятку в размере свыше 20 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, следователи установили, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже, стоимость которых превышает 120 млн рублей. Законность их приобретения проверяется.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее СК возбудил уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина. Кроме того, по делу о мошенничестве под домашним арестом находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

Председатель СК Александр Бастрыкин 6 августа сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направили дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.