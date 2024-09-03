Москва, 3 сентября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов отрицает обвинения в получении взятки.

Минобороны России

«Нет, не признаёт», — ответила на соответствующий вопрос журналистов адвокат замкомандующего ЛенВО перед началом судебного заседания.

Как передавало ИА Регнум, Муминджанова задержали 2 сентября. Его подозревают в получении взятки в размере 20 млн рублей. Главное военное следственное управление СК России возбудило против замкомандующего ЛенВО уголовное дело.

Следователи подали ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд об аресте Муминджанова. Заседание по избранию меры пресечения назначили на вечер 3 сентября.