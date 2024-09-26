Лондон, 26 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Странное и вызывающее поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время визита в США приведёт к тому, что перед ним закроются двери не только в Штатах, но и во всём мире, заявил в своём блоге британский аналитик Александр Меркурис.

William Volcov/Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведёт к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира. Он, мягко говоря, подвергается серьёзному риску, полностью отрываясь от реальности, и везде предлагая свой «план победы». Его визит в США скорее дипломатическая катастрофа, чем великий триумф, на который он надеялся», — заявил аналитик.

По его словам, никто в мире уже не верит в военную победу Украины в конфликте с Россией, поэтому и представление «плана победы» в ходе визита стало необдуманным шагом.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вечером 25 сентября. Глава киевского режима ознакомил американского президента с ситуацией на фронте и сфокусировался на вопросе «плана победы», который они договорились обсудить в ходе переговоров в Вашингтоне.

С трибуны ГА ООН Зеленский выступил против переговоров с РФ для решения конфликта на Украине. Он также раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что поездка Зеленского в Нью-Йорк на данный момент выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов властей Киева.

Ранее постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. По его словам, с этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН.