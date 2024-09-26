Киев, 26 сентября, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Нью-Йорк на данный момент выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов властей Киева. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под арестом в СИЗО по подозрению в госизмене.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», — написал политик.

Дубинский считает, что Зеленский прибыл в США «с нереалистичным набором запросов», решение которых требует от Белого дома «излишнего напряжения сил».

«Однако Вашингтон — не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчётов», — добавил Дубинский.

Он отметил, что в Киеве рассчитывают исключительно на страх США за свой международный престиж.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ терпят поражение на поле боя, однако глава киевского режима предлагает некий «победный план», который страны Запада никогда не примут, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По информации зарубежных СМИ, «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов. Он включает в себя продолжение боевых действий в Курской области. Кроме этого, план содержит пункт о получении от западных стран современного оружия, а также членство Украины в ЕС и НАТО.

Позднее Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте.

«План победы» напрямую приглашает НАТО к войне, но Запад на это не пойдёт, заявил участник движения «Другая Украина», бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник.