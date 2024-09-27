Москва, 27 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Российские войска отразили 11 новых попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ. Об этом 27 сентября проинформировали в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли в ходе неудачной атаки 70 бойцов, бронетранспортёр, семь бронемашин и три автомобиля. Вместе с этим двое украинских бойов сдались в плен.

Как передавало ИА Регнум, российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области, заявили 26 сентября в Минобороны РФ. Удары по противнику наносились в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

26 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир отряда генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили пункт управления беспилотниками украинской армии в Курской области и выжгли его вместе с личным составом.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.