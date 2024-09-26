Москва, 26 сентября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки российских войск «Север» нанесли поражение восьми бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 26 сентября в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС России нанесли удары по противнику в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово в Курской области.

Также российская авиация и артиллерия нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 11 бригад ВСУ в районах Курской области. Российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам 12 украинских бригад в Сумской области.