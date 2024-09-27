Курск, 27 сентября, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили пункт управления беспилотниками украинской армии в Курской области и выжгли его вместе с личным составом. Об этом 26 сентября заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир отряда генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Вечером у Мартыновки, севернее, зафиксировали противника, отработали его так, что там просто одни ошмётки остались», — отметил он в Telegram-канале.

Продвижение российских войск наблюдается также на донецком и кореневском направлениях. На белгородском и брянском участках фронта ситуация остаётся стабильной, заключил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области, заявили 26 сентября в Минобороны РФ. Удары по противнику наносились в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

По состоянию на 26 сентября украинские войска потеряли на курском направлении более 17,4 тыс. бойцов, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортёров, 824 боевые бронированные машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия. Также ВСУ лишились 31 пусковой установки реактивных систем залпового огня, в том числе восьми HIMARS и шести MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов.