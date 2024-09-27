Брюссель, 27 сентября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство из-за предложения президента России Владимира Путина пересмотреть ядерную доктрину, выступая 27 сентября на «Атлантическом совете» (организация, включённая в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России) в Вашингтоне.

U.S. Secretary of Defense

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали её», — пояснил он.

По его словам, это делается для сокращения поддержки Киева и предотвращения защиты для тех, кто помогает Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, указ Путина, которым он утвердит обновлённую ядерную доктрину, будет подписан по готовности.

Ранее глава государства не исключал, что ядерная доктрина РФ будет изменена. Это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отмечал он. При этом Путин подчёркивал, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.