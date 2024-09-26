Москва, 26 сентября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Указ президента РФ Владимира Путина, которым он утвердит обновлённую ядерную доктрину, будет подписан по готовности. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Путин, БРИКС

Путин 25 сентября открыл постоянное совещание Совбеза по ядерному сдерживанию и озвучил тезисы, которые планируется внести в ядерную доктрину.

«По готовности [документ] будет выпущен», — кратко ответил представитель Кремля на вопрос, одобрен ли проект и когда он будет утверждён.

Как сообщало ИА Регнум, ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил Владимир Путин.

Президент предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Ранее глава государства не исключал, что ядерная доктрина РФ будет изменена. Это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отмечал он. При этом Путин подчёркивал, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.