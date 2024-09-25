Москва, 25 сентября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия.

Софья Сандурская/ТАСС

«Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», — сообщил президент на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию вечером 25 сентября.

Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Путин подчеркнул, что все уточнения ядерной доктрины соразмерны военным угрозам и рискам в отношении России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.

1 сентября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа последних военных конфликтов, а также с учётом действий Запада в связи со спецоперацией.