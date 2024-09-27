Назаровский район, Красноярский край, 27 сентября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Инсектицидные средства изъяли из магазинов в красноярском посёлке Красная Сопка, где насмерть отравились четверо детей. Об этом сообщили 27 сентября журналистам в управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram

«Все дихлофосы и другие инсектицидные вещества изъяли из магазинов», — сказал представитель ведомства.

Изъятые средства направят на экспертизу. Ранее в СК заявили, что отравление компонентами неустановленного средства от насекомых — приоритетная версия отравления семьи.

Как сообщало ИА Регнум, следствие называло две основные версии отравления семьи в Назаровском районе: употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Лабораторные исследования не выявили превышения опасных веществ в продуктах, изъятых в сельском магазине и в доме семьи.

Родители и четверо детей почувствовали себя плохо утром 21 сентября. Накануне они ужинали курицей и пельменями. Семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. В СК сообщали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.

Возле дома отравившейся семьи 22 сентября нашли мёртвого котёнка. Труп животного направили на экспертизу.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Родственники ждали выписки родителей, чтобы организовать похороны детей. Они пройдут в посёлке 30 сентября.