Назаровский район, Красноярский край, 27 сентября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Экспертизы и исследования по уголовному делу о смерти четырёх детей в красноярском селе продолжаются. Следствие получило предварительные данные исследований КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы». Подробности сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент», — говорится в сообщение ведомства.

Проведение судебных химических экспертиз и выяснение всех обстоятельств смерти детей продолжается.

Следователи добавили, что экспертизы по точным причинам смерти детей будут готовы через месяц.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что накануне трагедии дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. В СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце.