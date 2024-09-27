Берлин, 27 сентября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть восстановлены. Об этом 26 сентября заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что газопроводы подорвали два года назад, чем фактически «перерезали артерию немецкой промышленности».

«Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. «Северный поток» надо отремонтировать, запустить и обезопасить!» — написал Хрупалла на своей странице в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Хрупалла заявил, что газопроводы подорвали противники энергетической независимости ФРГ, которые должны быть наказаны.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Россия квалифицировала это событие как теракт.

Президент Владимир Путин заявлял, что этот теракт невозможно было совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован американскими спецслужбами, отмечал российский лидер.

Спустя два года официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник в тот же день сообщило, что подрывы газопроводов якобы организовали украинские водолазы.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал развлечением версию о подрыве «Северных потоков» водолазами. По его словам, эту версию используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии.