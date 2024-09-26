Красноярск, 26 сентября, 2024, 05:11 — ИА Регнум. В Красноярске проведут ветеринарно-судебную экспертизу котёнку, которого 22 сентября нашли мёртвым в доме семьи с погибшими детьми после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Следователи у дома пострадавшей от отравления семьи

«Будет проведена ветеринарно-судебная экспертиза, которая установит причины гибели животного», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что труп котёнка доставят на исследования в ветеринарную лабораторию Красноярска.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка Красноярского края родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Экспертиза не выявила превышения вредных веществ в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в сельском магазине, а также в еде, которая оставалась в доме. Основные версии отравления семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Детей похоронят в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей.