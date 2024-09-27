Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2024, 03:18 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 27 сентября под Новошахтинском было уничтожено семь вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что после падения обломков БПЛА в поле загорелась трава. Огонь удалось оперативно потушить.

Голубев заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 сентября над Белгородской областью нейтрализовали два украинских беспилотника.

Ночью 26 сентября российские военные обнаружили и сбили семь украинских беспилотников самолётного типа. Четыре БПЛА подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Белгородской области, один БПЛА — над Курской областью, два беспилотника — в Брянской области.