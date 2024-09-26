Москва, 26 сентября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. За минувшую ночь, 26 сентября, были пресечены попытки атак киевского режима на российские регионы с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Дежурными силами противовоздушной обороны было обнаружено и сбито семь украинских беспилотников самолётного типа.

Четыре БПЛА подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Белгородской области, один над — Курской и два беспилотника в Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине за ночь 26 сентября третий раз прогремели взрывы в Киеве. Взрывы ночью 26 сентября были слышны в Ивано-Франковске на Украине.

Сигнал воздушной тревоги звучал в Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине районах Херсонской области.