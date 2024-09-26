Белгород, 26 сентября, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Вечером 26 сентября над Белгородской областью нейтрализовали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

В Telegram-канале ведомства уточнили, что попытку киевского режима осуществить террористическую атаку c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории РФ пресекли около 21:50 мск.

Вражеские БПЛА уничтожили в Белгородской области силами дежурных средств противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 сентября российские военные обнаружили и сбили семь украинских беспилотников самолётного типа. Четыре БПЛА подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Белгородской области, один БПЛА — над Курской областью, два беспилотника — в Брянской области.

Над Белгородом и Белгородским районом 24 сентября дважды срабатывала система ПВО. Были сбиты несколько воздушных целей. Пять мирных жителей получили осколочные ранения, загорелись четыре частных дома. Пожары оперативно потушили, повреждения выявили в общей сложности в 37 домах.