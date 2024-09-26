Москва, 26 сентября, 2024, 21:28 — ИА Регнум. МИД РФ сделал представление послу Узбекистана после инцидента с избиением учительницей русскоговорящего ребёнка в Ташкенте, сообщил источник Lenta.ru во внешнеполитическом ведомстве.

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«Послу Узбекистана было сделано представление», — сообщил собеседник издания.

Конфликт между школьником и учительницей произошёл 23 сентября в школе № 188 в Чиланзорском районе Ташкента. После просьбы говорить по-русски женщина вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Её действия зафиксировала установленная в классе камера.

Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Узбекистана дать ситуации правовую оценку и в случае обоснованности принять меры. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров, в свою очередь, заявил, что МИД России надо «заниматься своими делами».

26 сентября стало известно, что учительницу арестовали на семь суток, но не из-за избиения ученика, а из-за драки с заместителем директора в другой школе. Так, на следующий день после инцидента с мальчиком, у этой же учительницы произошёл конфликт с руководством школы № 204 Яшнабадского района Ташкента. В этой школе учится её 14-летняя дочь. В ходе ссоры женщина применила к завучу физическую силу, а затем, когда на место прибыли правоохранители, на глазах учеников оказала им активное сопротивление.