Ташкент, 26 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Учительницу из Ташкента, избившую шестиклассника за просьбу вести урок русского языка по-русски, арестовали на семь суток за драку с заместителем директора в другой школе. Об этом сообщает 26 сентября издание Daryo. uz.

Кадр из видео

Отмечается, что 24 сентября, на следующий день после инцидента с мальчиком, у учительницы Р. О. 1980 года рождения произошёл конфликт с руководством школы № 204 Яшнабадского района Ташкента. В этой школе учится её 14-летняя дочь.

В ходе ссоры женщина применила физическую силу к завучу, а затем, когда на место прибыли правоохранители, оказала им активное сопротивление. Это происходило на глазах учеников.

Районный суд 25 сентября приговорил женщину к административному аресту и штрафу за побои, невыполнение законных требований сотрудника правоохранительных органов и препятствование исполнению служебных обязанностей работником образования. Женщина проведёт под стражей семь суток, а также выплатит штраф в размере десяти базовых расчётных величин (БРВ). Это составляет 3,4 млн сумов (примерно 24,6 тыс. рублей).

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что лица с неадекватным поведением не должны работать с детьми. По её мнению, педагоги и воспитатели до назначения на работу должны проходить специальное психологическое обследование, говорится в материале.

Указано также, что расследование инцидента с избиением мальчика продолжается.

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Как сообщало ИА Регнум, конфликт между школьником и учительницей произошёл 23 сентября в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента. После просьбы говорить по-русски женщина вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Её действия зафиксировала установленная в классе камера.

В городском управлении образования подтвердили, что педагог за ухо вытащила шестиклассника из-за парты и ударила по лицу, и сообщили о начале расследования. Отмечалось, что учительница работала в школе первый день.

Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну. Ситуацию взял под контроль детский омбудсмен Узбекистана.

По словам матери мальчика, классный руководитель, узнав об инциденте, заставила ребёнка извиняться. Школьник находится в очень депрессивном состоянии и не хочет идти в школу.

Ситуация выглядит так, будто ни ударившая ребёнка сотрудница школы, ни директор учреждения не хотят предпринимать никаких действий, отметила главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Она выразила мнение, что виновная должна понести наказание.

На произошедшее с русскоязычным ребёнком обратили внимание в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала власти Узбекистана дать ситуации правовую оценку и в случае обоснованности принять меры.