Вашингтон, 26 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп назвал Украину разрушенной страной с нехваткой солдат и мёртвым населением, усомнившись в наличии у Киева каких-либо козырей для того, чтобы договориться о прекращении конфликта. Его слова привело американское издание AP 26 сентября.

Francisco Seco/AP/TASS

«Любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас. Какую сделку мы можем заключить? Украина разрушена. Люди мертвы. Страна в руинах», — заявил Трамп.

Также Трамп отметил, что киевский режим должен был пойти на уступки России ещё в 2022 году, однако этого не произошло из-за нынешнего президента США Джо Байдена.

«Байден всё это подстегнул, пообещав помочь Украине защитить себя, а не подтолкнув её к уступке территории России», — добавил экс-президент.

Как указывается в материале, ранее Трамп часто заявлял, что конфликта бы не было, если бы он управлял страной в тот момент, а также обещал завершить конфликт в случае, если его выберут президентом.

Как передавало ИА Регнум, главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удалось встретиться с Трампом во время его визита в США. Зато Зеленский дал интервью американскому изданию The New Yorker, где сказал, что кандидат в президенты Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а также назвал кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса слишком радикальным.

24 сентября Дональд Трамп — младший раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес отца, а также в адрес кандидата в вице-президенты США.