Будапешт, 26 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Россия «грубо нарушает» Олимпийскую хартию, из-за чего на данный момент не рассматривается возможность её возвращения к участию в соревнованиях, заявил на конференции спортивных лидеров в Будапеште кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший, слова которого приводит Inside the Games.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самаранч-младший отметил, что ему бы хотелось как можно скорее пересмотреть вопрос реинтеграции Олимпийского комитета России.

«Россия была отстранена, потому что не уважала олимпийское перемирие в 2022 году. В то же время мы не принимали чью-либо сторону. Но Россия по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию», — сказал он.

Кандидат в президенты МОК отметил, что, как только причины для отстранения исчезнут, им придётся усердно поработать, чтобы вернуть Россию.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России. Отмечалось, что это решение было принято в связи с тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявлял, что руководство МОК грубо попирает олимпийские идеалы, но Россия идёт и продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений. По его словам, МОК действует по указке коллективного Запада, прежде всего США.

Коллективный Запад предпринимает попытки окончательно политизировать спорт, подрывая основополагающие принципы олимпийского движения, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что в сложившихся условиях необходимо искать возможности для возрождения честного и деполитизированного спорта.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недопуск спортсменов из России к участию в Олимпиаде-2024 в Париже бьёт по самой идее олимпийского спорта. Он отметил, что это не сулит ничего хорошего олимпийскому движению в будущем, и выразил надежду на то, что идея олимпизма восторжествует и Россия вновь реинтегрируется в «олимпийскую семью».