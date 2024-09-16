Москва, 17 сентября, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Коллективный Запад предпринимает попытки окончательно политизировать спорт, подрывая основополагающие принципы олимпийского движения. В сложившихся условиях необходимо искать возможности для возрождения честного и деполитизированного спорта, заявил 16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Запад занимается без преувеличения спортивной агрессией, как и многими другими агрессиями, включая дипломатическую… В этой ситуации вынуждены искать новые формы, которые позволят возродить честный, по-настоящему состязательный деполитизированный спорт», — указал он в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв».

По его словам, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) объединяют усилия с целью окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада. Руководство же МОК, двойные стандарты которого в очередной раз проявились в вопросе участия Израиля в Олимпийских играх во Франции, хоронит олимпийское движение.

Лавров подчеркнул, что Россия будет и в дальнейшем отстаивать принципы олимпизма и следовать изначально справедливому и честному олимпийскому пути. Он отметил, что состоявшиеся в РФ Зимние Олимпийские игры — 2014 в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году стали событиями, организованными на высочайшем уровне. Также глава МИД напомнил об «Играх будущего» и Играх БРИКС, а также о спортивных мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которых заложены принципы Олимпийской хартии, которые были преданы руководством МОК.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Также глава государства указывал, что руководство Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, грубо попирает олимпийские идеалы. В этой ситуации Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и будет расширять форматы национальных и международных спортивных событий.