Москва, 26 сентября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Ярослав Самылин («Новые люди») направил в Минтранс письмо, в котором содержится призыв предоставить право бесплатного использования платных трасс владельцам гибридных автомобилей.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права владельцам гибридных автомобилей использовать платные автодороги бесплатно. Аналогичная мера сейчас действует в отношении владельцев электромобилей», — говорится в тексте письма, текст которого публикует ТАСС.

Депутат отметил, что сейчас доля электрокаров от общего количества автомобилей составляет менее 1%, однако к 2030 году, согласно прогнозам, эта доля может увеличиться уже до 15%. Он уточнил, что на данный момент в России числится всего около 90 тыс. электрических и гибридных автомобилей.

«По оценкам бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова, начатый в 2023 эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тыс. автомобилистов, они совершили порядка 315 тыс. проездов. Таким образом, такие комплексные меры поддержки, как бесплатная парковка и зарядка, отмена транспортного налога, а также проезд по платным дорогам бесплатно, стимулируют водителей рассматривать к покупке электромобили», — добавил Самылин.

Как передавало ИА Регнум, в апреле председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал появление отечественного электромобиля. Мишустин отметил, что этот проект не удастся реализовать без создания необходимой инфраструктуры, для чего правительство уже запустило производство зарядных станций для электромобилей и электробусов, на что в 2022–2023 годах выделили более 2 млрд рублей.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва продолжит развивать и масштабировать новые виды общественного и личного транспорта. По его словам, на сегодняшний день электромобили составляют 0,2% столичного автомобильного парка, при этом их доля к 2030 году возрастёт до 7%.