Москва, 3 апреля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. У России сегодня есть шанс для создания собственного электромобиля, однако для этого необходима соответствующая инфраструктура. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

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«У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль, и уже сегодня есть результаты этого при использовании всяческих возможностей нашей промышленности», — сказал он.

Мишустин отметил, что этот проект не удастся реализовать без создания необходимой инфраструктуры, для чего правительство уже запустило производство зарядных станций для электромобилей и электробусов, на что в 2022–2023 годах выделили более 2 млрд рублей.

«В этом году уже 3,7 млрд и плюс 1 337 зарядных станций. Много это или мало, это синхронизируется с элементами производства электрозарядных автомобилей», — добавил премьер.

Как передавало ИА Регнум, мэр столицы Сергей Собянин в конце февраля сообщил, что Москва продолжит развивать и масштабировать новые виды общественного и личного транспорта. По его словам, на сегодняшний день электромобили составляют 0,2% столичного автомобильного парка, при этом их доля к 2030 году возрастёт до 7%.

Исполнительный директор выпускающей детали для аккумуляторов компании Umicore Матиас Мидрайх заявил, что американские электромобили проиграли конкуренцию китайским моделям. По его словам, одним из главных преимуществ китайских электромобилей является их доступность.