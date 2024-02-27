Москва, 27 февраля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Москва продолжит развивать и масштабировать новые виды общественного и личного транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Он напомнил, что в 2023 году в Москве появился речной транспорт. К 2030 году, по его словам, планируется увеличение числа маршрутов с двух до семи.

«В 2023 году мы возродили регулярный речной транспорт на Москве-реке. К 2030 году число маршрутов речного транспорта планируем увеличить с 2 до 7. А число поездок — с 3,5 тыс. до 24,3 тыс. в сутки. Будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические», — говорится в сообщении.

Мэр столицы также отметил, что сейчас электромобили составляют 0,2% автомобильного парка Москвы, однако к 2030 году их доля вырастет до 7%.

Чтобы подготовить город к массовому использованию электромобилей, указал Собянин, правительство Москвы будет стимулировать создание развитой сети зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров. Количество ЭЗС должно вырасти до 30 тыс. в 2030 году, добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, ранее столичный градоначальник информировал, что в Москве на ЗИЛе создаётся современный городской вокзал, который станет центром транспортной инфраструктуры этой территории. Все работы планируется завершить в конце 2024 года.

Также Собянин сообщал, что в Москве к 2030 году откроют три новых линии метро — Троицкую, Рублёво-Архангельскую и Бирюлёвскую. Он добавил, что в течение ближайших шести лет в столице откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров. По словам мэра, Москва лидирует по темпам развития рельсового каркаса среди европейских стран.