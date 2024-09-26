Москва, 26 сентября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов, если при этом Запад отказывается от российских дешёвых энергоносителей в пользу более дорогих ресурсов — это его выбор. Об этом в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков

«Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешёвых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», — сказал он в ходе выступления.

Кроме того, президент добавил, что страна продолжит сотрудничество с партнёрами из-за рубежа в сфере энергетики, включая сотрудничество в рамках альянсов ОПЕК+ и ФСЭГ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Путин заявил, что Россия остаётся одним из ведущих участников рынка энергетики. По его словам, незаконные санкции Запада и вводимые ими ограничения только подстегивают развитие альтернативных решений и платформ. Он также отметил, что на долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта России.

Он подчеркнул, что страна реализует планы в энергетике, несмотря на попытки помешать этому извне.

Ранее российский лидер заявил, что взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик. Глава государства отметил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Он подчеркнул, что российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе, а многие европейские страны уже балансируют на грани рецессии.