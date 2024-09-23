Москва, 23 сентября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума «Российская энергетическая неделя».

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер отметил, что форум посвящён энергетическому сотрудничеству в многополярном мире, а это весьма важная и актуальная тема.

«Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин сообщил, что министры энергетики стран БРИКС проведут встречу на полях форума. Им предстоит согласовать принципы справедливого энергетического перехода и наметить пути для упрочения роли этого объединения в глобальном энергетическом диалоге.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Он подчеркнул, что российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе, а многие европейские страны уже балансируют на грани рецессии. Россия будет постепенно наращивать поставки своего газа в другие регионы мира, добавил президент.