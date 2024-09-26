Москва, 26 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Россия осуществит планы в сфере энергетики, хотя ей и пытаются помешать извне. Об этом заявил президент Владимир Путин 26 сентября, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

«Мои коллеги российские знают, о чём я говорю: проблем им создают много. Конечно, это отчасти сдерживает реализацию наших планов, но они, безусловно, будут реализованы», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Россия увеличивает поставки по газопроводу «Сила Сибири», а также наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Продолжится развитие своих сервисов и технологий в сфере СПГ, обеспечение газовозами, наращивание мощности арктических портов и укрепление инфраструктуры Северного морского пути. Будут созданы центры по перевалке, хранению и торговле этим видом топлива, заверил президент.

Как сообщало ИА Регнум, развитие Севморпути остаётся стратегическим направлением для России морских перевозках. Для этой цели строятся ледоколы, укрепляется береговая инфраструктура, улучшается спутниковая группировка, и в целом запланировано более 150 мероприятий.