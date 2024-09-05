Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

Виктор Лисицын/Global Look Press

«Это невозможно просто. Взяли завтра и всё закрыли: газ, нефть наши ― мировая экономика не выдержит такого закрытия», ― подчеркнул глава государства.

Российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе, пояснил президент. По его словам, уже сейчас многие европейские страны балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться. Путин отметил, что многие отрасли там уже на грани закрытия.

Глава государства заявил, что газ всё равно будут покупать, без этого невозможно. При этом Россия будет постепенно наращивать поставки своего газа в другие регионы мира. Путин добавил, что заявления об отказе от российских энергоносителей делаются не от большого ума, а из-за высокомерия и самоуверенности.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Ранее министры энергетики стран «Группы семи» (G7) договорились о продолжении работы по отказу от импорта российского газа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что России продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден для США и ряда других государств.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 6 июня заявил, что потери Европы от сокращения поставок российского газа к концу 2024 года достигнут 1 трлн евро. На сегодня эта цифра составляет 700 млрд евро. Кроме того, в Европе фиксируются очень большие индустриальные потери: от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран.

Путин отмечал, что европейские страны надеялись развалить страну, отказавшись от российского газа, однако сами столкнулись с необратимыми процессами. Промышленность начала переезжать из Европы в другие регионы мира, включая США, пояснил российский лидер.