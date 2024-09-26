Москва, 26 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Россия, несмотря на трудности, остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка. Об этом в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил президент России Владимир Путин.

Донат Сорокин/ТАСС

«Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее Россия остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка в мире», — заявил он в ходе выступления.

Он отметил, что незаконные санкции Запада и вводимые ими ограничения только подстёгивают развитие альтернативных решений и платформ.

По его словам, отечественные компании смогли переключить поставки нефти и угля за последние 2,5 года. Он отметил, что на долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта России.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Путин заявил, что Россия реализует планы в энергетике, несмотря на попытки помешать этому извне.

Ранее во время обращения к участникам форума РЭН российский лидер заявил, что взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик. Глава государства добавил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Он подчеркнул, что российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе, а многие европейские страны уже балансируют на грани рецессии. Россия будет постепенно наращивать поставки своего газа в другие регионы мира, добавил президент.