Москва, 26 сентября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 сентября в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» поручил отработать все детали национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» и приступить к его реализации.

Александр Щербак/POOL/ТАСС

Новый нацпроект станет одним из важных инструментов поддержки отечественных решений, в его рамках будут поставлены задачи закрепить мировое лидерство РФ в атомной сфере и обеспечить технологический суверенитет страны, сказал глава государства.

«Прошу коллег в правительстве вместе с нашими деловыми, научными кругами отработать все детали этого национального проекта, чтобы, не затягивая, приступить к его реализации», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент сообщил, что в России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Эти проекты станут «мотором» для всей экономики страны, подчеркнул Путин.

В своём выступлении на пленарном заседании форума 26 сентября президент также заявил о необходимости в ближайшее время подготовить обновлённую энергетическую стратегию РФ и начать её пошаговую реализацию.

Ранее в сентябре Путин назвал перспективным направлением строительство АЭС на Дальнем Востоке. Если Россия строит столько атомных электростанций за границей и в значительной степени их финансирует, то необходимо выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны, добавил он.