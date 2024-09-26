Москва, 26 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. В ближайшее время необходимо подготовить обновлённую энергетическую стратегию и далее шаг за шагом её реализовывать, заявил 26 сентября президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

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«Напоминаю своим коллегам из правительства: уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновлённую энергетическую стратегию. И затем, шаг за шагом, её реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа», — сказал он.

Путин подчеркнул, что все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса. Среди других приоритетов отрасли, добавил глава государства, — обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение регионов и предприятий доступной, дешёвой энергией.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918875" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в энергетике

Президент России также информировал, что до конца текущего десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует ожиданиям в среднем по миру. Он отметил, что в планах на этот период ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро− и атомные электростанции.

Кроме того, Путин отметил, что энергоснабжение Дальнего Востока нуждается в особом внимании, поскольку потребление энергии растёт повышенными темпами, выше общероссийских.

«А по мере дальнейшего развития производств, строительства жилья, инфраструктуры, социальных объектов оно, конечно же, продолжит увеличиваться», — сказал Путин.

В связи с этим он поручил кабмину ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальнего Востока.

Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании форума подчеркнул, что современная энергетика, когда она работает спокойно и по прозрачным правилам, является настоящим фундаментом мирового развития. Глава государства также отметил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс, сказал Путин.

По его словам, Россия реализует планы в энергетике вопреки помехам извне. Партнёры РФ, добавил он, заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов и платежей за российский экспорт.