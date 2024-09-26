Москва, 26 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. По информации российских спецслужб, подрыв «Северных потоков» едва ли мог быть осуществлён небольшой группой людей, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Marco Rauch/dpa/picture-alliance/ТАСС

Так он ответил на просьбу прокомментировать выдачу в Германии ордеров на аресты предположительно причастных к подрывам. К данному преступлению имеют отношение крупные государства, подчеркнул Песков.

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа, теракт в отношении критической инфраструктуры был совершён такой небольшой группой людей, чуть ли не частников. Речь идет о причастности крупных государств к организации и проведению этого», — отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Немецкое здание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник в тот же день сообщило, что подрывы газопроводов организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

Подлинного расследования подрыва газопроводов так и не было проведено, а те «расследования» европейских стран, результаты которых были опубликованы, больше напоминают шутку, отмечал глава МИД Венгрии Петер Сияйрто.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Россия квалифицировала это событие как теракт. Президент Владимир Путин заявлял, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован американскими спецслужбами, отмечал Путин.