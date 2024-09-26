Киев, 26 сентября, 2024, 04:59 — ИА Регнум. На Украине за ночь 26 сентября третий раз прогремели взрывы в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Военная администрация Киева сообщила, что в городе работает система ПВО.

Других комментариев от местных властей об инцидентах не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы ночью 26 сентября прогремели в Ивано-Франковске на Украине.

Сигнал воздушной тревоги звучал в Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине районах Херсонской области.