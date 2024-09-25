Киев, 26 сентября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Ночью 26 сентября прогремели взрывы в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы в Киеве раздались на фоне сирен воздушной тревоги.

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги ночью 26 сентября работают в Киеве, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине районах Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные прямым попаданием поразили цех по сборке беспилотников завода «Мотор Сич» в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров заявил 23 сентября о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате удара. На объекте после этого начался пожар. По данным ряда украинских изданий, в некоторых районах Запорожья после серии взрывов пропало электричество.