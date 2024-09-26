Ивано-Франковск, Украина, 26 сентября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Взрывы ночью 26 сентября прогремели в Ивано-Франковске на Украине. О прилётах сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Ивано-Франковск

На момент взрывов в Ивано-Франковской области звучала воздушная тревога.

Телеканал уточнил, что была серия повторных взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 сентября прогремели взрывы в Киеве на фоне сирен воздушной тревоги. Подробной информации об инцидентах нет.

Сигнал воздушной тревоги звучал в Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине районах Херсонской области.

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров заявил 23 сентября о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате удара. На объекте начался пожар. По данным ряда украинских изданий, в некоторых районах Запорожья после серии взрывов пропало электричество.

Взрывы раздались в Черкасской области и в городе Сумы на Украине в момент звучания сирен воздушной тревоги.