Бейрут, 26 сентября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Число жертв бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля по югу и востоку Ливана 25 сентября достигло более 70. Подробности сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Последствия авиаудара Израиля по территории Ливана

По информации ведомства, погибли 72 местных жителя, 392 человека получили различные ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября движение «Хезболла» нанесло удар при помощи беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Шииты заявили, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

До этого израильские военно-воздушные силы нанесли интенсивные удары по югу Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».

«Хезболла» заявила о запуске ракеты по штабу израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом.

Командир ракетных войск движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси погиб 24 сентября в результате удара Армии обороны Израиля по Бейруту.