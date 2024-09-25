Бейрут, 25 сентября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» заявило о запуске ракеты по штабу израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом. Об этом 25 сентября движение сообщило в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отмечается в публикации, удар был нанесён ракетой «Кадер-1».

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября «Хезболла» нанесла удар при помощи беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

Позднее израильская армия объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале упреждающей военной операции против шиитского движения, военная инфраструктура которого возводилась последние 20 лет.

Жителям Ливана следует покинуть районы, где находятся склады вооружений шиитского движения «Хезболла», призвал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что ЦАХАЛ должна уничтожить оружие шиитской группировки для защиты еврейского государства.