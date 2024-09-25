Тель-Авив, Израиль, 25 сентября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Командир ракетных войск движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси погиб 24 сентября в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — говорится в официальном заявлении движения.

Ранее руководство Армии обороны Израиля заявило о гибели высокопоставленного командира Кубейси в ходе удара истребителями по Бейруту.

По информации ЦАХАЛ, вместе с командиром в момент удара были и другие лидеры движения.

В «Хезболле» подтвердили гибель только Кубейси.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат.