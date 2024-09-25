Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность того, чтобы поддержать удары по объектам на территории России, но не американским оружием, пишет 25 сентября газета The New York Times (NYT).

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине зелёного света при условии, что она не будет использовать оружие американского производства», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский оказывает давление на западных союзников, чтобы американские власти пересмотрели своё решение по данному вопросу.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отменяли запрет на удары ВСУ вглубь России американским оружием.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима обсуждали тему применения западного оружия на встрече в Киеве 11 сентября, однако никаких решений принято не было.

По данным газеты The Washington Post, представители Белого дома и министерства обороны США посчитали неубедительными аргументы украинского руководства в пользу снятия ограничений на ракетные удары вглубь РФ.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Он пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.