Вашингтон, 12 сентября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника главы киевского режима.

Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

«Зеленский передал Блинкену <…> список возможных целей», — указано в сообщении.

Телеканал отметил, что по итогам встречи Блинкена и украинских чиновников решение по использованию ВСУ американского дальнобойного оружия по территории России принято не было.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах будет продолжено уже в Белом доме. Днём ранее он не исключил возможности разрешить Киеву наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что принятие решения США об ударах западным оружием вглубь территории России — дело нескольких дней.

Британское издание 11 сентября написало, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин отметил, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Представители НАТО, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, добавил глава государства.