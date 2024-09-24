Вашингтон, 24 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Представители Белого дома и министерства обороны США сочли неубедительными аргументы главы киевского режима Владимира Зеленского в пользу снятия ограничений на ракетные удары вглубь территории России, сообщила The Washington Post 24 сентября.

Михаил Тургиев/РИА Новости

«Представители Белого дома и министерства обороны говорят, что не услышали убедительных аргументов от украинских лидеров о том, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России существенно повлияют на путь Украины к победе», — отмечено в материале.

Отмечается также, что американские чиновники видят большую эффективность в ударах по Крымскому полуострову, называя это более стоящей стратегией, ведь такой подход привёл к отводу части российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября руководитель офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что для реализации «плана победы» необходимо разрешение Запада на применение ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также глава киевского режима выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Вашингтоне глава киевского режима встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис и и представит им так называемый «мирный план»

«План победы» украинского лидера состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области, информировал телеканал «Общественное». Один из пунктов подразумевает получение от западных стран современного оружия. Реализация первых четырёх задач запланирована на период с октября по декабрь. Пятый же пункт намечен к выполнению после завершения конфликта.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что киевский режим может продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта. Дипломат добавил, что иначе Зеленского свергнут.

Невозможно анализировать «план победы» Зеленского, опираясь на сообщения из СМИ, заявил 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.