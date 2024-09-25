Бронницы, Московская область, 25 сентября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Церемония прощания с заслуженным артистом России Романом Мадяновым состоится 27 сентября в подмосковных Бронницах, сообщил сын артиста.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Роман Мадянов

Похоронят Мадянова на кладбище села Малахово в Раменском городском округе Московской области.

«Прощание в пятницу, 12:00, в Бронницах, Советская улица, 61», — сообщил Роман Мадянов — младший, передаёт 360.ru.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Актёру было 62 года. Вдова Мадянова Наталья сообщила ИА Регнум, что актёр будет похоронен в Московской области.

Родные Мадянова не могли дозвониться до скорой помощи в течение двух часов, сообщал Telegram-канал «112». Родственники приехали к Мадянову утром 25 сентября и обнаружили его без признаков жизни. Состояние артиста ухудшилось за последнюю неделю, он отказывался от пищи, терял сознание. Врачи констатировали смерть Мадянова в 11:51. Актёр скончался от рака лёгких.

Мадянов родился в 1962 году в подмосковном Дедовске. С детства он снимался в кино. В частности, актёр исполнил роль Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий». Также он снимался в сериалах «Солдаты», «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», фильмах «12», «По щучьему велению», «Левиафан», «Частное пионерское» и рекламных роликах.

Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, он дважды был лауреатом премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана («Левиафан»).

В марте в ряде СМИ появилась информация, что Мадянов обратился к врачам с жалобами на возникшую слабость. Медики выявили у него злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью и назначили противоопухолевое лечение.