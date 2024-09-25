Москва, 25 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Родные актёр Романа Мадянова, который умер в возрасте 62 лет, не могли дозвониться до скорой помощи в течение двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В публикации канала сообщается, что тело актёра было обнаружено 25 сентября в полдень в Подмосковье. Родственники приехали к Мадянову и нашли его на диване без признаков жизни. Состояние артиста ухудшилось за последнюю неделю, он отказывался от пищи и терял сознание.

Родственники актёра два часа пытались вызвать ему скорую помощь, но безуспешно. Врачи констатировали его смерть в 11:51. Отмечается, что Мадянов скончался от рака лёгких.

Как передавало ИА Регнум, в марте в ряде СМИ появилась информация, что Мадянов обратился к врачам с жалобами на возникшую слабость. Медики выявили у него злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью. Артисту назначили противоопухолевое лечение.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске. С детства он снимался в кино. В частности, актёр исполнил роль Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий».

В сериале «Солдаты» Мадянов сыграл майора Виктора Колобкова. Также он снимался в сериалах «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», фильмах «По щучьему велению», «Левиафан», «Частное пионерское» и рекламных роликах.