Москва, 25 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении Антона Филатова, бывшего подчинённого экс-замминистра обороны Тимура Иванова, связано с хищением свыше 3 млрд рублей у коммерческого банка «Интеркоммерц». Это следует из материалов уголовного дела.

Сергей Булкин/ТАСС Тимур Иванов

«Настоящее уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ 30 марта 2016 года в отношении Филатова и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», — цитирует текст дела ТАСС.

Согласно материала дела, Филатов совершил хищение более 3 млрд рублей посредством их перечисления через банк «Интеркоммерц» на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Филатову до 3 декабря 2024 года.

Его адвокат отказался давать комментарии прессе, сославшись на договор о неразглашении.

Известно, что защита просила изменить форму содержания заключённого на домашний арест, однако следствие обосновало необходимость содержания Филатова в СИЗО тем, что ещё не завершены все допросы и экспертизы.

27 апреля суд арестовал Филатова в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Из открытых источников известно, что одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 года, был взятый под арест по уголовному делу о взятках Тимур Иванов.