Москва, 25 сентября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Антону Филатову, бывшему подчинённому экс-замминистра обороны Тимура Иванова, до 3 декабря 2024 года, сообщила судья.

ГУ МВД

Филатова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Его адвокат отказался давать комментарии прессе, сославшись на договор о неразглашении.

Известно, что защита просила изменить форму содержания заключённого на домашний арест, однако следствие обосновало необходимость содержания Филатова в СИЗО тем, что ещё не завершены все допросы и экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля суд арестовал Филатова в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Из открытых источников известно, что одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 года, был взятый под арест по уголовному делу о взятках Тимур Иванов.

23 апреля правоохранители задержали Иванова на рабочем месте. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления он не признал.